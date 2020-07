VTB Kultuur Burst schrapt rommelmarkt van 6 september Koen Moreau

05 juli 2020

15u05 0 Burst De grote septemberrommelmarkt in Burst gaat dit jaar niet door.

Organisator VTB Kultuur Burst-Bambrugge hakte de knoop door. “Aangezien er te veel maatregelen moeten nageleefd worden hebben we beslist de rommelmarkt dit jaar niet te laten doorgaan”, luidt het. Meer info bij Antoine Schouppe, Haverstraat 8 in Burst of 053/78.30.72.