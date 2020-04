Vrouw met beperking krijgt vuistslag na discussie over voorrang van rechts Koen Moreau

12 april 2020

16u03 26 Erpe-Mere Op het kruispunt van Molenveld met Dorent in Burst is op paasdag kort na de middag een 44-jarige vrouw met een handicap slachtoffer geworden van verkeersagressie.

“Omdat er wegens de corona-maatregelen geen treinen rijden, had ik mijn man net naar het station van Denderleeuw gevoerd zodat die kon gaan werken”, vertelt de vrouw uit Aaigem. Toen ze rond 13.15 uur Molenveld wou verlaten om linksaf richting Burst station te rijden, liep het fout.

“Ik vertraagde licht om enkele fietsers door te laten die richting steenweg reden. Toen ik terug snelheid wou maken om af te draaien, kwam ook een wagen naar beneden gereden. We vertraagden allebei enkele keren voor we weer aanzetten omdat niet duidelijk was wie wie zou doorlaten.”

Vuistslag

Die manoeuvres werkten zo op de zenuwen van de chauffeur van de andere wagen dat hij stopte, uitstapte en naar de wagen van de vrouw toe kwam gelopen. “Ik draaide mijn ruit open om er op te wijzen dat ik voorrang van rechts had, maar daar was die man - een gespierde dertiger - niet mee gediend. Hij graaide mijn mindervalidenkaart van achter mijn ruit, begon me te verwijten en gooide mijn kaart op de achterbank. Uiteindelijk haalde hij met zijn rechterhand uit om me een vuistslag in mijn gezicht te geven.”

Meerdere getuigen reageerden meteen, maar de agressieve dertiger sprong prompt in zijn wagen om zijn traject verder te zetten. De politie werd gealarmeerd en er werd klacht ingediend tegen de man. “Mijn gezicht ziet intussen blauw en ik moet nog naar de dokter. Ik ben er echt niet goed van”, getuigt de vrouw enkele uren na het ongeval.

Voor de goede orde: de regel dat je de voorrang van rechts verliest als je stopt op een kruispunt werd op 1 maart 2007 afgeschaft. Je behoudt dus steeds de voorrang van rechts. Helaas zijn nog steeds heel wat chauffeurs hiervan niet op de hoogte.