Vrouw laat voordeur even open ... en staat daarna oog-in-oog met indringer Koen Moreau

23 oktober 2019

17u46 7 Erpe-Mere Serieus schrikken in de Sint-Apolonniastraat in Erpe dinsdagmiddag. Een vrouw kwam er in haar huis plots oog in oog te staan met een indringer.

Omstreeks 12 uur liet de bewoonster haar voordeur even open staan toen ze buiten een emmer ging legen op haar oprit. Lang genoeg voor een indringer om van die gelegenheid gebruik te maken.

Toen de vrouw binnenkwam merkte ze meteen op dat verschillende deuren die normaal gesloten waren plots open stonden. Even later stond ze oog in oog met een man die in gebrekkig Nederlands beweerde van Proximus te zijn”, aldus de politie.

Na een korte discussie maakte de man zich uit de voeten. “Buiten werd hij opgewacht door een tweede man. Beiden stapten richting Aalst.” De mannen maakten op het eerste gezicht geen buit, maar konden niet meer worden opgespoord. In een slaapkamer merkte de vrouw wel nog op dat een een vliegenraam verwijderd werd uit een raam dat uitgeeft op de oprit.