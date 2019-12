Vroeg kerstontbijt in De Ster haalt brandweer en medebewoners uit bed Koen Moreau

25 december 2019

11u17 6 Erpe-Mere Seniorenresidentie De Ster langs de Gentsesteenweg in Erpe kreeg op Kerstdag iets voor 7 uur de brandweer over de vloer.

Oorzaak was een vroeg kerstontbijt waarbij een pannetje op het vuur was blijven staan. Dat veroorzaakte een beperkte rookontwikkeling waardoor het brandalarm in werking trad. Bij aankomst van de brandweer was alle gevaar geweken. De pompiers konden hun interventie beperken tot het toewensen van een vrolijk kerstfeest.