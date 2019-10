Vrijwilligers gezocht voor kerkhoven (en die moeten geen onkruid trekken) Koen Moreau

04 oktober 2019

18u38 2 Erpe-Mere Om de kerkhoven netter te houden wil Erpe-Mere vrijwilligers inzetten.

“Momenteel beschikt niet elke begraafplaats over een grafmaker en kampen enkele van de weinige grafmakers die er nog zijn met ziekte waardoor toezicht houden moeilijk is”, motiveert schepen Reinold De Vuyt (N-VA) de oproep om vrijwilligers in te zetten.

“Net als bij onze wandelpaden willen we ook hier graag met meters en peters werken die signaleren wanneer vuilbakken overvol zijn of het onkruid moet aangepakt worden. Voor alle duidelijkheid: we verwachten niet dat die mensen onkruid trekken”, benadrukt De Vuyst.