Vrienden heropenen dorpscafé De Linde tijdens kermisweekend KOEN MOREAU

27 augustus 2019

21u49 0 Erpe-Mere Twee uit Erpe afkomstige veertigers en een aangespoelde veertiger heropenen dit weekend ter gelegenheid van de kermis met vzw Euterpe het dorpscafé De Linde naast de kerk. Daar pakken de drie uit met lokale bieren, gin en de gloednieuwe Moonshine.

Philip Lanckman, Christophe De Winne en Bart Van der Cammen leerden elkaar kennen doordat hun kinderen op de Sint-Martinusschool in de Botermelkstraat school lopen en twee van de drie vrouwen deel uitmaken van het oudercomité. “We hadden al enkele jaren het idee geopperd om De Linde dat sinds 2015 leeg staat nieuw leven in te blazen. Toen we dit jaar hoorden dat er geen kermispodium meer kwam, trokken we onze stoute schoenen aan en contacteerden we Inbev”, vertelt Bart.

Met succes. De brouwerij kon het idee wel pruimen en het trio kreeg zelf toelating om lokale bieren te verkopen. “Niets zo lekker op een dorpskermis als lokaal gebrouwen bieren”, vult Christophe aan. Daardoor kan je tijdens de kermis in dorpscafé De Linde naast het gebruikelijk nat ook de bieren van brouwerij Kwibus en het Bambrugs Annake vinden. Andere streekproducten zijn Wout’s gin, wijnen van Jolie en de gloednieuwe Moonshine.

Een speciaal kermisprogramma is er niet. “Wij gaan met goeie muziek louter voor gezelligheid. Bovendien mogen we twee uur langer open blijven dan de KSA-biertent”, geeft Philip nog mee. Dorpscafé De Linde opent vrijdag 30 augustus om 15 uur. Zaterdag, zondag en maandag kan je er al vanaf 9 uur terecht. Sluitingsuur is 3 uur. Plannen om het café nadien open te houden zijn er niet. “Enige optie die we thuis nog moeten bespreken is - op voorwaarde dat het café dan nog leeg staat- de kermis volgend jaar”, knipogen Philip, Christophe en Bart.