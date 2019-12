Voorzichtige start voor lokale ‘Voedselteam’-aankoopcentrale: “Wij vormen een korte keten tussen producent en consument” Koen Moreau

03 december 2019

18u49 0 Erpe-Mere De eerste levering van de door Voedselteam gecentraliseerd aangekochte eerlijke en verse voeding van boeren en producenten uit de buurt vond dinsdagavond plaats.

“Na heel wat vertraging zijn we eindelijk vertrokken”, vertelt Luc Van Vaerenbergh van Voedselteam Erpe-Mere. “Bedoeling was om kort na onze startvergadering eind februari aan te sluiten op het vernieuwde informaticaplatform van de verschillende Voedselteams, maar dat project liep heel wat vertraging op.”

Door de lange wachttijd tussen de infovergadering en campagnes bleef de eerste levering vrij beperkt. “Vandaag bedienen we een vijftal gebruikers, maar dat is ideaal om zelf met werking vertrouwd te raken”, vertelt Van Vaerenbergh. Zelf test hij het systeem met leveringen van onder meer bioboerderij De Kollebloem uit Sint-Lievens-Esse en De Loods uit Aalst al enkele weken uit.

Bij de levering dan ook heel wat producten voor bij hem thuis. “Het aanbod waaruit je kan kiezen is indrukwekkend, nodigt uit om te proberen en zorgde er voor dat ik al enkele geweldig lekker kazen ontdekte. Daarnaast laat ik me graag verrassen door een groentepakket, al kan je ook losse groenten bestellen”, geeft hij alvast mee.

Voedselteam is een niet commerciële organisatie die zelf geen winst maakt op de verkoop van producten, de schakel vormt om mensen de kans te geven eerlijk en rechtstreeks lokaal aan te kopen en helpt om boeren te steunen door hun een eerlijke prijs te geven die zelf bepalen. “Wij doen dit volledig belangeloos om de ‘korte keten’ tussen producent en consument te bevorderen.”

Aansluiten bij Voedselteam Erpe-Mere is voorlopig gratis. “Je plaatst je bestelling vooraf via www.localfoodsworks.eu en kan die vervolgens op dinsdagavond tussen 18 en 20 uur afhalen in vlakbij de treinhalte Vijfhuizen in residentie De Ster langs de Gentsesteenweg 156 in Erpe.”

Meer info: www.voedselteams.be/voedselteam/voedselteam-erpe-mere of op de Facebookpagina Voedselteam Erpe-Mere.