Voortaan ook dagvergunningen voor vissen in Steenbergvijver: 5 euro voor inwoners, 10 euro voor niet-inwoners Koen Moreau

05 mei 2020

08u41 4 Erpe-Mere Net op tijd voor de coronamaatregelen vissen opnieuw toelaten, voert de gemeente Erpe-Mere ook dagvergunning in voor vissen op de Steenbergvijver aan het gemeentehuis.

Daardoor hebben vissers niet alleen de keuze voor een jaarabonnement van 50 euro per jaar voor inwoners of 100 euro per jaar voor niet-inwoners, maar kan ook een dagtoelating bekomen worden. Die kost 5 euro voor inwoners en 10 euro voor niet-inwoners. Ter vergelijking een gewoon visverlof voor alle openbare binnenwateren van het Vlaamse Gewest kost 13 euro per jaar. Een dagvergunning voor een van de vijvers in Mere kost 10 euro.