Voortaan kun je ook petanquen op gemeentelijk domein Steenberg: “Ideaal om dicht bij huis Frankrijk te beleven” Koen Moreau

10 juni 2020

07u20 0 Erpe-Mere Met een potje petanque speelde het schepencollege van Erpe-Mere dinsdag twee nieuwe petanqueterreinen achter De Kantien van sporthal Steenberg in.



“We gaan er van uit dat veel mensen de zomer thuis zullen beleven en een degelijk petanqueplein ontbrak al lang op Steenberg”, vertelt sportschepen Tom Van Keymolen (CD&V). Om petanque vlot combineerbaar te maken met een drankje of spelende kinderen, legde het gemeentepersoneel twee terreinen aan tussen de sporthal en de visvijver.

Perfect imperfect

“Frankrijk is deze zomer ook op domein Steenberg te vinden. En vaders moeten niet langer bij hun vrouw blijven zitten, terwijl de kinderen op de speeltuin genieten”, knipoogt schepen Van Keymolen. Speciale kennis of materiaal is niet nodig voor het ‘jeu de boules’. “Ik stel petanqueballen ter beschikking”, geeft cafetaria-uitbater Dieter Dullaers mee. De terreinen zijn alvast perfect in imperfectie met wat helling. “Zo is geen enkele baan identiek en blijft het spannend.” Petanque doe je overigens afwisselend eerst richting vijver en nadien richting sporthal. “Verder zijn er allerlei werptechnieken. Iedereen is welkom om die hier te oefenen.”

De winnaars

Voor de volledigheid: de eerste partijtjes werden gewonnen door burgemeester Hugo De Waele (CD&V) en schepen Gerda Van Steenberge (N-VA). Als zij ooit vragen mee te spelen, kan je ze maar beter in jouw team hebben. Ook schepen Reinold De Vuyst (N-VA) wordt een geducht tegenstander. “Om me te kunnen weren, zal ik bij me thuis ook een petanqueplein aanleggen”, besluit hij.