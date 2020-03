Voordeurpret: corona brengt buren Aaigemdorp (veilig) dichter bij elkaar met ‘straat-bingo’ Koen Moreau

28 maart 2020

18u17 0 Erpe-Mere Op initiatief van Tom Bruylandt en Nele Beerens werd zaterdagnamiddag in Aaigem, deelgemeente van Erpe-Mere, een ‘straat-bingo’ georganiseerd.

“We busten donderdag een briefje in de straat en gebruiken onze dagelijks klapmoment om 20 uur om onze bingo aan te kondigen”, vertelt Nele. Heel wat buren schreven zich per mail en sms in. “Zaterdagochtend vonden de deelnemers twee bingokaarten in hun bus en om 15 uur zaten we hier met 18 buren op veilige afstand van elkaar in het zonnetje met z’n allen bingo te spelen.”

Van op afstand leek het wat op een vinkenzetting, maar de voordeurpret zorgde duidelijk voor een nog beter buurtgevoel. “En we maken ons al op voor het volgende initiatief. Zondagochtend plannen we bij goed weer om 11 uur een aperitiefconcert.” Of hoe het coronavirus het contact (op afstand) tussen mensen ook kan aanwakkeren.