Vlucht met opgedreven brommer eindigt met valpartij: man (42) naar ziekenhuis KOEN MOREAU

02 juni 2019

11u06 2 Erpe-Mere Een 42-jarige man is zaterdagavond rond 17.30 uur in de Ninovestraat in Burst ten val gekomen toen hij met een opgedreven brommer wegvluchtte van de politie.

Een politiepatrouille merkte de man op langs de Oudenaardsesteenweg. “Omdat aan de nummerplaat niet duidelijk was of het om een brommer of een motor ging, wilden onze agenten tot controle overgaan, maar toen draaide de man het gas open en vluchtte hij weg”, vertelt commissaris Benny De Smet van de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede. De man vluchtte in de richting van het fietspad langs het spoor.

In de buurt van de spooroverwegen in de Ninovestraat in Burst reed de man plots het voetpad op, verloor hij de controle over het stuur, begon hij te slingeren en ging hij tegen het asfalt. De brommer schoof verder tot onder de politiecombi. “Het ging dus niet om een aanrijding”, benadrukt De Smet. De chauffeur van de brommer liep aardig wat schaaf- en brandwonden op. Hij werd voor verzorging naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst gebracht.