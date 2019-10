Vlaanderen geeft landelijke gemeenten met ‘Plattelandsfonds’ 1 miljoen extra ademruimte Koen Moreau

03 oktober 2019

17u29 0 Erpe-Mere De nieuwe Vlaamse regering steunt de lokale besturen niet enkel met het Denderfonds. Plattelandsgemeenten kunnen rekenen op extra middelen uit het ‘Open Ruimte Fonds’ en dat levert Erpe-Mere 1,3 miljoen en Lede 1,2 miljoen euro extra op.

Naast het Denderfonds dat extra middelen voorziet voor Denderleeuw, Geraardsbergen, Ninove en Zottegem voorziet de nieuwe Vlaamse regering ook extra middelen voor plattelandsgemeenten. Daarmee wil Vlaanderen gemeenten helpen en aanmoedigen om open ruimte te vrijwaren en te ontwikkelen.

“De Vlaamse regering zorgt er voor dat landelijke gemeenten fors meer geld krijgen. Voor Erpe-Mere gaat het om 81.000 euro om te starten in het eerste jaar en om 460.000 euro tegen 2024, goed voor een totaal van 1,3 miljoen euro”, weet burgemeester Hugo De Waele (CD&V). Die bedragen blijven echter klein in vergelijking met de gevolgen van andere beslissingen voor de gemeenten. “De taxshift zal Erpe-Mere 600.000 euro per jaar kosten en het federaal boetefonds wordt niet langer verdeeld over de politiezones. Naast de extra inkomsten leveren we dus ook heel wat in.”

Volgens gemeenteraadslid Stijn Wille (Open Lede) liggen de cijfers in Lede dezelfde lijn. “Het nieuwe Vlaams Open Ruimtefonds levert 1,19 miljoen euro nieuw inkomsten op. Toch een mooie realisatie van kersvers Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) die de gemeenten hiermee meer financiële ademruimte en slagkracht geeft.” Concreet ontvangt Lede dankzij het fonds 72.000 euro in 2020 en dat bedrag stijgt tot 415.000 euro in 2024.

Voorts is er ook nog een responsabiliseringsbijdrage waarmee Vlaanderen gemeenten voor 50% helpt voor het financieren voor de ambtenarenpensioen. Doordat de gemeente Lede en de politiezone Erpe-Mere/Lede die bijdrage nog niet verschuldigd zijn, levert dit hier niks op. Voor het OCMW van Erpe-Mere gaat het om een bijdrage van 100.000 euro voor de volledige periode 2020-2024. De hulpverlengszone Zuid-Oost die de voormalige brandweerkorpsen van Aalst, Denderleeuw, Geraardsbergen, Lede, Ninove, Wetteren en Wichelen bevat, krijgt op die manier voor de komende vijf jaar een totale tussenkomst van 260.500 euro.