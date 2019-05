Vlaams Belang vraagt afschaffing voorrang van rechts voor Bosstraat en Stationsstraat KOEN MOREAU

30 mei 2019

10u13 0 Erpe-Mere Naar aanleiding van de gewijzigde voorrangsregeling in buurgemeente Lede vraagt Vlaams Belang gelijkaardige maatregelen in Erpe-Mere.

“Het lijkt me geen slecht idee om de voorrang van rechts grondig te bekijken. Zeker voor straten zoals de Bosstraat in Mere en Stationsstraat in Burst”, oppert VB-gemeenteraadslid Alain Franck. Schepen van Openbare Werken Marleen Lambrecht (CD&V) lijkt het idee genegen. “We moeten eerst het mobiliteitsplan verbreden en verdiepen, maar er valt op sommige plaatsen inderdaad wel iets voor te zeggen”, reageert zij.

De ingreep in Lede was echter niet zonder gevolgen. “Ik vernam van de collega dat daar ongeveer 350 verkeersborden moeten bijgeplaatst worden”, geeft Lambrecht nog mee. Bij een eventuele voorrangsregeling zal men eveneens rekening moeten houden met de fietssnelweg F414 tussen Aalst en Burst die “in theorie” zo veel mogelijk voorrang moet hebben, dus ook bij het kruisen van zowel de Bosstraat als de Stationsstraat.

