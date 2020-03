Vlaams Belang start boodschappendienst voor senioren en risicogroepen: "Enkel voor strikt noodzakelijke zaken” Koen Moreau

17 maart 2020

14u22 4 Erpe-Mere Enkele leden van Vlaams Belang Erpe-Mere bieden een tijdelijke boodschappendienst aan om de coronacrisis het hoofd te bieden.

“Wij willen helpen om noodzakelijke levensmiddelen bij senioren en risicogroepen te krijgen”, vertelt Timoty Janssens. De man benadrukt dat het enkel de bedoeling is strikt noodzakelijke boodschappen te doen. “De betaling regelen we bij voorkeur elektronisch zodat geen overbodig contact noodzakelijk is.”

De boodschappendienst is bereikbaar:

- tijdens de week in de voormiddag en op zaterdagnamiddag: 0476/49.92.56

- tijdens de week in de namiddag en in het weekend: 0493/53.64.75

- op donderdagnamiddag en zaterdag: 0473/77.76.95

- op vrijdagnamiddag en zaterdagnamiddag: 0477/30.63.35

Eerder werd op ook al de Facebookgroep ‘Erpe-Mere helpt.‘ opgestart en iedereen die dat wil kan bij hem in de buurt even polsen waar hulp nodig of welkom is.