Vijfhuizen is naast kruispunt nu ook frituur én verrassende Chinees-Belgische snack Koen Moreau

06 oktober 2020

18u35 15 Erpe Liefhebbers van de snelle hap kunnen sinds deze week terecht in frituur Vijfhuizen aan het kruispunt in Erpe. Jiuwen Pang (48) en haar man Xiaoen Wang (49) openden in het oude Belfius-bankkantoor een hippe frituur.

“De voorbije twintig jaar werkten we in Wok Dynasty. Tien jaar in Leuven en nadat we naar Nieuwerkerken verhuisden nog eens tien jaar in Sint-Martens-Latem”, vertellen ze. Omdat ze na jaren pendelen liever dichter bij huis werkten, keken ze uit naar een ideale locatie rond Aalst.

“En die vonden we hier aan het kruispunt Vijfhuizen in Erpe”, vertellen ze in de gezellig ingerichte frituur met mooie tafeltjes en een foto van het oude station van Erpe-Mere aan de muur. Toch koos het paar voor een typisch Belgisch product met Frituur Vijfhuizen.

“De naam van onze frituur was snel gekozen en eigenlijk zijn zowel wij als onze kinderen al jaren verslingerd aan de Belgische frietjes”, verklappen ze. De Chinese keuken verbannen doen ze echter niet helemaal. Wie een pak ‘Vijfhuizen’ bestelt, krijgt voor 7,90 euro een grote portie friet met zoetzure Babi pangangsaus. Een verrassend lekkere combinatie.

Frituur Vijfhuizen op het deel van het gelijknamige kruispunt richting Aalst en naast het Q8-benzinestation is op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag geopend van 11.30 tot 13.30 uur en van 17 tot 22 uur. Zondag kan je frietjes kopen van 17 tot 22 uur. Woensdag is de sluitingsdag.