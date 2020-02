Vijfdeklassers Schatteneiland bezoeken carnavalshallen Koen Moreau

15 februari 2020

08u25 4 Erpe-Mere De leerlingen van het vijfde leerjaar van Burst mogen dan wel niet in Aalst wonen, toch zijn ze gebeten door de carnavalsmicrobe.

Ze trokken dan ook vol enthousiasme richting Ajuinenstad om in de carnavalshallen een kijkje te nemen in wat vooraf gaat aan zo een stoet. Zo zagen ze de mooiste creaties in piepschuim en kippengaas tot leven komen terwijl gidsen vertelden over de voorbereidingen aan de praalwagens. De kinderen kijken nu nog meer uit naar de carnavalsvakantie.