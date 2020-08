Vijf maanden na doorknippen lintje wordt laatste asfalt gegoten in Katstraat Koen Moreau

25 augustus 2020

13u40 0 Bambrugge/Zonnegem Het laatste resterende stukje vers asfalt in de Katstraat tussen Bambrugge en Zonnegem wordt deze week gegoten. Daardoor is er tot en met vrijdag geen verkeer mogelijk in dat deel van de straat.

De heraanleg van de Katstraat is nochtans al een hele poos achter de rug. Buren vierden begin maart, nog net op tijd voor de ‘lockdown’, al het einde van de werken. Nu wordt ook het allerlaatste deeltje afgewerkt. “We hebben bewust gewacht met deze werken tot de werf - gebruikt voor het verwerken van afvalmateriaal voor deze werken en die aan de Dries en Lindekouter - aan dat deel van de weg, niet meer nodig was. Door die vrachtwagens te laten omrijden langs de Gentsestraat konden we op deze manier bovendien het vernieuwde wegdek sparen”, vertelt schepen van Openbare Werken Marleen Lambrecht (CD&V).