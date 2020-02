Viertal daken beschadigd in Burst en Vlekkem door stormwind Koen Moreau

29 februari 2020

14u52 7 Erpe-Mere Voor het vierde weekend op rij zorgen rukwinden her en der voor schade.

Zaterdag kort na de middag raakte langs de Gentsestraat in Burst een plat dak beschadigd en werd een koepel weggeblazen. In de Windmolenstraat in Vlekkem kwamen van een drietal huizen verschillende dakpannen los. Bij een huis in Vlekkem en het huis in Burst had brandweermannen van Aalst en Lede flink wat werk om alles tijdelijk wind- en waterdicht te maken.

Rond hetzelfde tijdstip ontving de brandweer ook enkele verontruste telefoontjes over hevige rookontwikkeling langs de Gentsesteenweg in de buurt van de watertoren. Een snelle inspectie door de brandweer leerde dat hier niks aan de hand was.