Vier procent onder invloed tijdens verkeersveilige nacht Koen Moreau

30 november 2019

09u49 0 Erpe-Mere De lokale politie van Erpe-Mere en Lede betrapte vrijdagavond en -nacht tijdens de ruim vooraf aangekondigde verkeersveilige nacht in Oost-Vlaanderen heel wat bestuurders met een glaasje te veel op.

“We controleerden 243 bestuurders op alcohol en daarvan bliezen er vier alarm en zes positief. Een bestuurder testte positief op drugs”, aldus de politie. Drie bestuurders mochten hun rijbewijs meteen voor vijftien dagen inleveren. “Verder stelden we nog een tiental andere inbreuken vast en namen we drie voertuigen in beslag.”

Met de actie werd de BOB-campagne officieel afgetrapt. De komende weken volgen bijgevolg nog heel wat gelijkaardige controles.