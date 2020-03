Vier loslopende paarden tussen Burst en Ressegem Koen Moreau

19 maart 2020

11u38 4 Erpe-Mere In de Stationsstraat in Burst werden woensdagavond vier loslopende paarden opgemerkt.

De dieren liepen in de richting van Ressegem. De politie werd verwittigd, maar bij aankomst was iemand er al in geslaagd de dieren op een weide te zetten. De eigenaar werd verwittigd.