Vier kermiskoersen over aangepast parcours omwille van werken: Tot 14 passages per wedstrijd over N46 tussen Bambrugge en Borsbeke KOEN MOREAU

24 juli 2019

17u45 0 Erpe-Mere Op vrijdag 26, zaterdag 27 en maandag 29 juli kan je de Oudenaardsesteenweg tussen Bambrugge en Borsbeke maar beter mijden.

Omwille van de werken in de Katstraat gaan alle wielerwedstrijden ter gelegenheid van de kermis van Bambrugge over een aangepast parcours waarvan liefst 2,5 kilometer steenweg tussen café De Fijnen en Warandebaan in Borsbeke.

Vrijdag is er om 14.30 uur een wedstrijd voor Nieuwelingen van acht ronden. Om 18 uur starten de dames elite aan hun elf ronden. Zaterdag strijden Elite zonder contract en beloften vanaf 15 uur gedurende veertien ronden om de eer en maandag is er om 15 uur voor dezelfde renners een identieke wedstrijd.

Het volledige parcours gaat langs Sint-Annastraat, Oudenaardsesteenwe, Warandabaan, Pastorijstraat, Kampenstraat, Kampenheuvel, Heerbaan, Gentsestraat, Sint-Pietersstraat, Kerkstraat, Tweekerkenstraat en Bambruggedorp terug naar de Sint-Annastraat en Oudenaardsesteenweg.

