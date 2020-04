Victor (12) bewijst het: Lusstraat heeft hart voor hulpverleners Koen Moreau

03 april 2020

18u41 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Erpe-Mere Met een filmpje gemaakt met een drone toont de 12-jarige Victor Van Caelenberg uit de Lusstraat in Burst hoe warm zijn straat is.

Omdat het in coronatijden moeilijk is om te kijken en te delen dat om 20 uur ‘s avonds heel wat mensen applaudiseren voor wie in de weer is om de coronacrisis beheersbaar en leefbaar te maken, ging Victor aan de slag met zijn drone. Het resultaat werd een hartverwarmend filmpje dat we jullie niet willen onthouden.