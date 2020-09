Verschillende straten blank na hevige regenval (en het is nog niet gedaan) Koen Moreau

26 september 2020

15u33 8 Erpe-Mere Verstopte rioolputjes en overlopende beken zorgden zaterdagnamiddag op heel wat plaatsen in Erpe-Mere voor wateroverlast. Op 24 uur tijd viel er meer dan 100 liter water per vierkante meter uit de lucht.

Water stroomde van de totaal verzadigde weiden en velden naar de diepste punten en daardoor kwamen heel wat straten blank te staan. Dat was onder meer het geval aan de spoorwegkonker in Hazelbeek in Aaigem. Verkeer kon er maar stapvoets voorbij. De Zevekootstraat in Erpe kwam omwille van verstopte rioolkolken eveneens onder de staan. De brandweer kwam ter plaatse en de straat werd even afgesloten.

De afrit van de E40 voor het verkeer komende uit Brussel veranderde vlak voor de steenweg eveneens in een ploeterbad. Ook hier moest de brandweer de riolering vrij maken. Verder ook nog wateroverlast in de Egemstraat en Windmolenstraat in Bambrugge. Het peil van de beide Molenbeken steeg snel, maar in de Beekkantstraat en Prinsdaal was er omstreeks 15 uur nog wat speling. Dat was te danken aan de wachtbekkens in Aaigem en Burst die op dat moment nog extra water konden bufferen.

