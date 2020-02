Verschillende inbraken tijdens carnavalsverlof Koen Moreau

26 februari 2020

18u34 0 Erpe-Mere De voorbije dagen waren in Erpe-Mere en Lede inbrekers op pad.

In de Grote Gentweg in Erpe gooiden inbrekers dinsdagavond een kei door een raam aan de achterzijde van de woning om binnen te raken. Ze stalen vervolgens onder meer geld en een uurwerk. Het voorbije weekend werd ook al ingebroken in de Molenbergstraat in Lede. Hier werd een achterraam geforceerd en werden juwelen gestolen.

Zondagnacht was er ook een inbraakpoging bij een bedrijf langs de Grote Steenweg in Oordegem. Dieven maakten een gat in een dak, maar namen vervolgens zonder buit de benen. Tot slot was er tussen vrijdagavond en zaterdagavond ook nog een inbraakpoging in een huis langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere.