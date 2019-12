Verplicht ritsen niet aan de orde op kruispunt Vijfhuizen: "Het is hoffelijk, maar niet verplicht” Koen Moreau

16 december 2019

18u01 14 Erpe-Mere Automobilisten die komende van de Oudenaardsesteenweg richting Aalst willen rijden, hebben het tijdens de ochtendspits bijzonder moeilijk om in te voegen op de Gentsesteenweg.

De bijkomende richting lijkt aangelegd als een plek waar twee rijstroken samensmelten, maar is dat niet. “Dit is een oprit en dus een gewoon kruispunt waar de gewone voorrangsregeling van toepassing is”, aldus commissaris Luc Backaert van de lokale politie Erpe-Mere/Lede.

Op het bewuste kruispunt komt het geregeld tot discussies en - gelukkig slechts in zeldzame gevallen - tot verkeersagressie doordat automobilisten komende uit de richting Zottegen menen dat ritsen verplicht is. Dat is echter niet het geval. “Ritsen op die plek is hoffelijk, maar niet verplicht.” Een extra verkeersbord zou die onduidelijkheid wegwerken en veel discussies en wrevel vermijden.