Verplaatsbare camera bewijst nut: betrapte sluikstorter mag zich aan rekening verwachten Koen Moreau

29 mei 2020

18u21 0 Erpe-Mere De verplaatsbare camera’s die de gemeente Erpe-Mere aankocht betrapten dit jaar al acht sluikstorters.

Een persoon die liefst 14 vuilniszakken achter liet in de Ediksveldestraat in Mere stond perfect in beeld. Omdat de loctie een gekende ‘hot spot’ is, worden er geregeld verplaatsbare camera’s opgehangen. De gemeente maakte de beelden over aan de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede. Naast een boete en mogelijke vervolging door het parket, krijgt de vervuiler binnenkort ook de opruimkost gepresenteerd.