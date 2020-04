Verpakkingsproducent Ducaju levert 40.000 mondmaskers aan stad Aalst Koen Moreau

28 april 2020

18u32 1 Erpe-Mere Het ziet er naar uit dat de gemeente Erpe-Mere een enorme capaciteit voor de productie van mondmaskers in haar industrieterrein heeft.

Enerzijds zette Confectiebedrijf Lemmens - vooral gekend onder damesmerk en winkelnaam Accent - al een hele poos haar machines in voor de productie van mondmaskers voor zorginstellingen en levert die firma nu ook de eerste duizend mondmaskers voor de middelbare scholieren van Lede. Daarnaast blijkt ook producent voor voedselveilige verpakkingen Ducaju in staat om duizenden mondmaskers voor de inwoners van de stad Aalst te leveren.

“Du Caju verklaarde zich akkoord om op korte termijn 40.000 chirurgische mondmaskers voor het grote publiek te leveren”, aldus Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Sinds maart waren we al aan het bekijken op welke manier we konden helpen en nu we de nood uit Aalst hoorden, besloten we meteen bij te springen om eenmalige bruikbare mondmaskers te leveren”, vertelt zaakvoerder Tom Du Caju en voormalige klasgenoot van Aalsters burgemeester D’Haese.