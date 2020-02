Vermiste jongen (12) met autisme in goede gezondheid aangetroffen Koen Moreau

27 februari 2020

20u09 1470 Erpe-Mere Inwoners van Erpe-Mere, Nieuwerkerken en Haaltert moeten niet langer uitkijken naar de 12-jarige jongen die donderdagavond 27 februari even vermist was.

“De jongen werd rond 21.15 uur in goede gezondheid aangetroffen door de collega’s van de politiezone Aalst in de buurt van de zwarte hoekbrug aan de Tragel”, vertelt commissaris Nathalie Bel van de politiezone Erpe-Mere/Lede. Omdat de jongen minderjarig en autistisch was, werd de verdwijning meteen als onrustwekkend bestempeld.

Dankzij de verstuurde sms’en naar de verschillende BIN-netwerken en berichten op sociale media werd massaal naar de jongen uitgekeken. Verschillende mensen trokken ook actief de straat op om te zoeken. “Inspanningen waarvoor we iedereen willen bedanken”, besluit commissaris Bel.