Verkeerslichten Vijfhuizen worden in najaar beter afgesteld voor verkeer komende uit Lede Koen Moreau

11 september 2020

15u49 0 Erpe Het Agentschap Wegen en Verkeer zal nog dit jaar voor een betere afregeling van de verkeerslichten aan het kruispunt Vijfhuizen in Erpe zorgen. Daardoor zou verkeer komende van Lede vlotter linksaf naar Aalst moeten raken.

Tijdens de spitsuren is het op de Leedsesteenweg tussen Lede en Erpe vaak aanschuiven vanaf de spooroverweg. Bij de heraanleg van het kruispunt Vijfhuizen werd wel gezorgd voor een bypass voor verkeer komende vanuit Erpe-Mere richting Aalst en een extra stoplicht om vlotter de Kattelinnestraat uit te komen.

Omdat nogal wat verkeer sluipwegen zocht om het drukke kruispunt te ontwijken, namen zowel de stad Aalst als de gemeente Erpe-Mere nadien maatregelen. Zo is het al geruime tijd niet meer mogelijk via de Oude Gentbaan parallel aan de Gentsesteenweg richting Aalst te rijden.

Bij de start van het schooljaar werd in de Botermelkstraat in Erpe ter hoogte van de Sint-Martinusschool enkele rijrichting van Oudenaardsesteenweg naar Gentsesteenweg ingevoerd. Verkeer komende uit Lede kan bijgevolg niet langer direct na de spooroverweg rechtsaf om langsheen Allemansbos en Botermelkstraat de Vijfhuizen te ontwijken en sneller aan het op- en afrittencomplex van de E40 in Erpe-Mere te geraken.

Beide maatregelen zorgen ervoor dat meer en meer wagens komende uit Lede verplicht over het kruispunt Vijfhuizen moeten en dat zorgt voor stevige wachttijden in de spits. Om daaraan te verhelpen zal het Agentschap Wegen en Verkeer proberen de lichten zo af te stellen dat meer wagens vanuit Lede linksaf naar Aalst kunnen. Die maatregel kan helaas enkel werken indien automobilisten het kruispunt niet oprijden indien de Gentsesteenweg stropt aangezien anders het kruispunt Vijfhuizen geblokkeerd komt te staan.