Vergetelheid met grote gevolgen: uitgestrekte kraanarm rukt distributiekabels los langs Opaaigem

29 juni 2020

Aaigem/Erpe-Mere Politie en gemeentepersoneel moesten maandag kort na de middag Opaaigem afsluiten nadat een niet ingeklapte kraan van een vrachtwagen van de gemeente Erpe-Mere distributiekabels losrukte. Een kabel kwam ter hoogte van tuincentrum Goessens dwars over de weg te hangen.

De chauffeur van de vrachtwagen moest uitzonderlijk met een ander en minder vertrouwd voertuig rijden om oplapwerken uit te voeren langs Opaaigem. Bij het wegrijden daar vergat de chauffeur de kraanarm in te schuiven. Helaas kruisen de distributiekabels op meerdere plaatsen de rijweg in Opaaigem en kwam de uitgeschoven kraanarm net te hoog. De aangerichte ravage was enorm. Over een paar honderd meter werden kabels losgerukt. Op het eerste gezicht werden geen stroomkabels geraakt. Heel wat bewoners kwamen wel zonder internet en televisie te zitten.