Verenigingen ontvangen sneller en meer subsidies Koen Moreau

07 juni 2020

10u32 0 Erpe-Mere Omdat nogal wat verenigingen wegens de coronacrisis heel wat inkomsten misliepen, zal de gemeente Erpe-Mere de subsidies voor 2020 sneller uitbetalen. Vanuit het noodfonds van de Vlaamse regering komt er nog extra steun.

Door de vervroegde uitbetaling van de gemeentelijke subsidies moeten verenigingen daardoor niet tot december op hun centen wachten. Bedoeling is het geld al in juli over te maken. Uit het noodfonds van 300 miljoen euro van de Vlaamse regering komt er 145.000 euro naar Erpe-Mere als extra ondersteuning van cultuur-, jeugd- en sportverenigingen.