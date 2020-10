Verbindingsweg Erpe-Mere drie dagen volledig afgesloten wegens rioleringswerken Koen Moreau

09 oktober 2020

13u36 0 Erpe De file op de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere omzeilen wordt van maandag 12 tot en met woensdag 14 oktober weer wat moeilijker.

Rioleringswerken zorgen er voor dat er drie dagen geen doorgaand verkeer mogelijk is in de Rooseveltlaan tussen de kernen van Erpe en Mere. De wegomlegging loopt via de reeds totaal verzadigde Oudenaardsesteenweg die momenteel ook al dienst doet als omleidingweg voor de afgesloten spoorwegbruggen in Erondegem. Eind dit jaar starten in principe grootschalige rioleringswerken in de Rooseveltlaan. Die werken zullen meerdere maanden duren.