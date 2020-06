Veiligheidsraad laat heropening horeca toe… maar bistro @Moi gooit handdoek in de ring Koen Moreau

05 juni 2020

15u57 0 Burst De deuren van brasserie/bistro @Moi langs de Oudenaardsesteenweg in Burst zullen ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen niet meer openen.

“We overleefden de wegenwerken voor de deur maar nipt en toen kwam de coronacrisis”, vertelt zaakvoerster Stephanie Van Thournout. Ze hield nochtans lange tijd stand en verwende ook tijdens de verplichte sluiting haar klanten met afhaalmaaltijden. Toch stopt het verhaal dat in december 2017 startte met onmiddellijke ingang.

“Het is niet dat we schulden hebben of het faillissement aanvroegen, maar de zaak is gewoon te klein om te voldoen aan de opgelegde veiligheidsvoorschriften en rendabel te zijn. Bovendien weten we niet wat de toekomst brengt. Komt er nog een nieuwe uitbraak? Volgen nieuwe strengere maatregelen?” Vragen waarop niemand vandaag het antwoord kent.

“Ik heb er weken over nagedacht, maar op een bepaald moment moet je beslissingen nemen. Bovendien zag ook de stille vennoot van de zaak het niet zitten om in de huidige omstandigheden tot september verder te ploeteren. Jammer. Ik heb hier drie jaar dag en nacht keihard gewerkt en zal de klanten missen, maar ben iedereen dankbaar voor de ervaring.”

Wat de toekomst brengt is nog onzeker. “Een jaar geleden had ik niet stil gestaan bij iets als corona, laat staan bij een sluiting en dus nog minder over een alternatieve bezigheid”, aldus Stephanie. Toch overweegt ze een droom waar te maken. “Ik zou graag iets in de verzorgende sector doen. Misschien ga ik wel terug naar school”, zet ze voorzichtig de deur op een kier naar een totaal nieuwe toekomst.