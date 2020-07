Veel onvrede over absolute mondmaskerplicht, toch steunen 7 inwoners op 10 de beslissing Koen Moreau

27 juli 2020

18u47 3 Erpe-Mere De De mondmaskerverplichting op het volledige grondgebied van de gemeenten Erpe-Mere en Lede blijft – ook in landbouwkouters, natuurgebieden en bossen – gehandhaafd. Het grootste deel van de bevolking lijkt daar geen problemen mee te hebben.

“We kozen en kiezen voor duidelijkheid en werden daarin intussen al bijgetreden vanuit Denderleeuw, Haaltert en Ninove”, vertelt burgemeester Hugo De Waele (CD&V) van Erpe-Mere. In Ninove kwam er intussen wel al een uitzondering voor wandelaars “die wandelen als sport beoefenen”. De Waele is echter niet van plan de regel, die tegen alle verwachtingen in niet (gedeeltelijk) veralgemeend werd door de Nationale Veiligheidsraad, aan te passen.

Een keuze die – in tegenstelling tot wat honderden berichten op sociale media doen vermoeden - relatief goed gedragen wordt door de bevolking. Bij een poll op de populaire Facebookpagina ‘Ge zei van Eirp Miejer as….’ steunde meer dan zeventig procent van 823 stemmers de beslissing. Iets meer dan 25 procent bleek dan weer ronduit tegen. Meer en meer gemeenten voeren gelijkaardige regels in en de druk om de maatregelen qua uniformiteit te veralgemenen voor de provincie Oost-Vlaanderen neemt toe.

Wijs omgaan met regels

In tegenstelling tot een van de veelgehoorde argumenten is het helemaal niet de bedoeling massaal veel boetes uit te schrijven. Schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V), social media expert van de gemeente en zijn partij, pareerde in de discussies de kritiek op de maatregel. In een poging mensen gerust te stellen dat het geen boetes zal regenen stelde hij dat “men er van uit mag gaan dat onze politie even wijs met de regels zal omgaan als diegene die ze aanspreken.”

Het voorbije weekend werden in elk geval nog geen boetes uitgeschreven. “Omdat de maatregelen nog nieuw waren, hebben we vooral gesensibiliseerd”, luidt het bij de politie.