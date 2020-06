Veel brandweer voor afvalbrandje langs Langemunt Koen Moreau

15 juni 2020

18u22 4

Aaigem De brandweerposten van Aalst en Herzele werden maandag rond 17.30 uur opgeroepen voor een brand langs de Langemunt in Aaigem.

Daar was iemand achteraan aan een sparrenbosje tuinafval aan het verbranden. Omdat passanten dachten dat het bosje zelf in brand stond, werd meteen groot alarm geslagen. Brandweerwagens uit Aalst en Herzele werden opgetrommeld, maar bij aankomst was het vuur zo goed als gedoofd. Vrijwilligers van brandweerposten Herzele blusten preventief om een heropflakkering te voorkomen. De kans is groot dat de bewoner via een GAS-boete een financiële tussenkomst voor de interventie gepresenteerd krijgt.