Vanuit opvangcentra op strooptocht: leden dievenbende riskeren tot veertig maanden cel Nele Dooms

02 augustus 2019

17u22 2 Erpe-Mere Zes leden van een goed georganiseerde dievenbende uit Georgië riskeren tot 40 maanden cel. Op één na hadden ze allen asiel gevraagd in ons land. Ze verbleven in opvangcentra, maar trokken van daaruit haast dagelijks op strooptocht door het land.

“In wisselende samenstelling trokken ze erop uit om winkeldiefstallen te plegen”, schetste de openbaar aanklager. “Ze gebruikten schaamteloos opvangcentra om van daaruit te stelen. Ze maakten daarbij vooral rookwaren buit.”

De dieven liepen tegen de lamp, toen ze toesloegen in de Okay-supermarkt in Erpe-Mere. Daar slaagde een getuige erin de nummerplaat van hun wagen te noteren. Aan de hand van beelden van andere ANPR-camera’s konden zo nog andere feiten aan deze dievenbende gelinkt worden. “Maar we zijn ervan overtuigd dat we enkel het topje van de ijsberg hebben”, zei de openbaar aanklager. De beklaagden gingen enkel tot bekentenissen over van feiten waar ze, geconfronteerd door bewijzen, niet aan onderuit konden. Er hangen hen celstraffen van één jaar tot 40 maanden boven het hoofd. De rechter velt vonnis op 13 augustus.