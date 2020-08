Vandalisme aan weideafsluiting Frank Eeckhout

23 augustus 2020

10u24 1 Erpe-Mere Langs de Gentsesteenweg in Erondegem werd een weideafsluiting beschadigd.

Het is reeds de tweede keer dat eigenares slachtoffer werd van vandalisme aan die weide. Politie Erpe-Mere/Lede is met een onderzoek gestart. Alle info over de beschadiging is welkom.