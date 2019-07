Vandalisme aan spooroverwegen: kermisgangers slaan drie verkeerslichten stuk KOEN MOREAU

10 juli 2019

18u02 4 Erpe-Mere In de nacht van dinsdag op woensdag vernielden fuifgangers met weinig gevoel voor amusement de lichten aan de spooroverwegen in de Ninovestraat.

Enkele heethoofden vonden er niet beter op dan de lichten stuk te slaan. Op die manier creëerden ze gewild of ongewild een gevaarlijke situatie. Spoorwegbeheerder Infrabel werd in de loop van de dag in kennis gesteld van de vernielingen. Bij de politie kwamen geen andere meldingen binnen over vandalisme.