Vanaf zaterdag absolute mondmaskerplicht in gans Erpe-Mere en Lede Koen Moreau

24 juli 2020

18u20 0 Erpe-Mere/Lede In navolging van tal van andere steden en gemeente zoals Aalst wordt ook in Erpe-Mere en Lede vanaf zaterdag 25 juli het dragen van een mondmasker verplicht. De verplichting geldt voor het volledige grondgebied van beide gemeenten.

“In tegenstelling tot Aalst, waar de verplichting enkel geldt binnen de bebouwde kom, opteren wij voor een duidelijke en absolute regel”, vertelt burgemeester van Erpe-Mere Hugo De Waele (CD&V) die tevens voorzitter van het politiecollege van Erpe-Mere en Lede is. De strengere maatregel is vooral van praktische aard. “Echt drukke winkelstraten hebben we niet, maar elke bebouwde kom afzonderlijk aflijnen is gewoon onmogelijk.”

Uitzonderingen

De mondmaskerplicht is quasi absoluut voor iedereen boven de 12 jaar. “Enige uitzonderingen zijn voor joggers, fietsers, mensen die zware fysieke arbeid verrichtingen en wie een medisch attest kan voorleggen.” Een rustige wandeling in de kouters van pakweg Aaigem, Bambrugge of Smetlede moet daardoor dus eveneens met een mondmasker gebeuren. De politie zal, ook in handels- en horecazaken, streng nazien op het naleven van de mondmaskerplicht.