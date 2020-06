Vanaf maandag opnieuw schoolstraat: Kloosterstraat afgesloten van 8.10 tot 8.35 uur en van 15 tot 15.40 uur Koen Moreau

12 juni 2020

09u30 7 Mere Nu heel wat meer leerlingen opnieuw naar de (lagere en kleuter) school trekken, wordt de Kloosterstraat in Mere opnieuw verkeersvrij bij start en einde van de lessen.

“Omdat we merken dat het opnieuw flink wat drukker wordt aan onze schoolpoort richten we vanaf maandag 15 juni opnieuw de schoolstraat in”, laat de school weten. Automobilisten zijn daardoor ‘s morgens van 8.10 tot 8.35 uur en in de namiddag van 15 tot 15.40 uur niet meer welkom in de straat.