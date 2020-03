Van een bovenmenselijke prestatie gesproken: Tom Burms (32) fietste in 24 uur tijd Alpe d’Huez 17 (!) keer op Koen Moreau

08 maart 2020

02u21 4 Erpe-Mere Ten voordele van Kom Op Tegen Kanker fietste de 32-jarige Tom Burms uit Sint-Lievens-Esse het voorbije weekend gedurende 24 uur liefst 17 (!) keer Alpe d’Huez op. De man deed dat niet in Frankrijk, maar wel virtueel via Zwiftin De Kantien van sporthal Steenberg in Erpe-Mere.

Dat systeem wordt gekoppeld aan een fiets op rollen waardoor de weerstand tijdens het fietsen zich automatisch aanpast aan het parcours alsof je ter plaatse aan het fietsen zou zijn. De prestatie die Tom leverde was met andere woorden misschien wel virtueel, maar het zweten en afzien was echt.

Hij wist nochtans waar hij aan begon. In 2018 fietste hij 24 uur onafgebroken om geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker, in 2019 overtrof hij de ‘Mount Everest Challenge’ door tien keer Alpe d’Huez te beklimmen. Toen had hij na 12,5 uren trappen 124 kilometer en 12.110 hoogtemeters in de benen. En dit jaar combineerde hij beide uitdagingen: hij beklom Alpe d’Huez 17 keer, goed voor een afstand van 390 kilometer en 20.587 hoogtemeters.

Geen sinecure. “Maar de omstandigheden waren beter”, relativeert Tom meteen zijn krachtprestatie. “In café Komdalier aan het station van Burst konden geen ramen open en was het plafond lager waardoor er minder zuurstof was.” Dit keer startte Tom ook ’s avonds en reed hij de nacht tegemoet. “Zaterdagmorgen rond 3 uur kreeg ik het even moeilijk, maar zodra de zon opkwam en er meer volk verscheen, kreeg ik extra energie.” Veel energie blijkbaar, want Tom kan alweer een topprestatie afvinken van zijn lijst. Benieuwd waarmee hij volgend jaar op de proppen komt.