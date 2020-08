Van der Biest-watermolen zal weer draaien: “En zelfs elektriciteit opwekken” Rutger Lievens

19 augustus 2020

20u35 0 Erpe-Mere De Van der Biest-molen, gelegen op 200 meter van het dorp van Erpe en pal naast de Oudenaardsesteenweg, zal binnenkort weer draaien. Meer zelfs, hij zal ook nog eens elektriciteit opwekken. Al 40 jaar ligt de watermolen stil.

De huidige eigenaars van de Van der Biest molen, de heer en mevrouw Jan Vermeir, wensen het buitendeel van de molen, het rad en de stuwen) al jaren terug operationeel te maken. “Het oorspronkelijke binnendeel is niet meer op het rad aangesloten”, zegt Dirk Janssens, voorzitter van de partij STERK! in Erpe. “De aandrijving van het binnendeel gebeurde in zijn laatste actieve periode op basis van een elektrische aandrijving. Van deze elektrische aandrijving werden al onderdelen gerecupereerd als vervangingsonderdelen voor gelijke molenaandrijvingen. In zijn nieuwe functie zal het rad zorgen voor de aandrijving van een alternator. Zo zal de molen niet alleen na ruim meer dan 40 jaar opnieuw een draaiend rad hebben, er zal nu ook tegelijk elektriciteit opgewekt worden. Een fantastische win-win”, aldus Janssens.

Financiële steun

Aangezien de Van der Biest molen een niet geklasseerde molen is, moet de eigenaar alle kosten voor eigen rekening nemen. STERK! vraagt dat de gemeente het project subsidieert. “In ons verkiezingsprogramma hebben we gepleit voor financiële steun voor molenrenovaties los van het al dan niet geklasseerd zijn. Als molendorp verwachten we van het bestuur meer dan enkel een molen in het logo van de gemeente. Tot vandaag is onze vraag echter dode letter gebleven. We blijven aandringen”, zegt Dirk Janssens.

Belangrijke renovatiewerken werden in de voorbije jaren door de huidige eigenaar Jan Vermeir op eigen kosten uitgevoerd. Echter stokte één en ander vanwege ogenschijnlijk onoverkoombare problemen die optraden onder andere ten gevolge van structurele werken aan de beek in de jaren ‘70 van de vorige eeuw. Toen werd, gerelateerd aan de aanleg van de nieuwe Oudenaardsesteenweg rondom de dorpskern van Erpe ook de loop van de Molenbeek verlegd. In het kader van waterbeheer werd stroomopwaarts van de molen ook een zogenaamde bypass aangelegd waarlangs het water snel kan doorstromen zonder ‘hinder’ van de molenomgeving te ondervinden in periodes met hoge waterstanden. Het gevolg is dat het molenrad sindsdien geen watertoevoer meer krijgt, en dus niet meer kan draaien. Daar komt binnenkort verandering in na een gezamenlijke actie van de voorzitter en de secretaris van STERK!: de molen zal binnen afzienbare tijd weer kunnen draaien.

Molendorp

Op basis van een eerste opmeting drie jaar terug werd een plan uitgewerkt om het molenrad terug in dienst te kunnen nemen. Omwille van fouten in de opmeting werd de aanvraag afgekeurd. “STERK! bemiddelde tussen de Vlaamse Milieumaatschappij en Jan Vermeir, wat tot een akkoord leidde”, zegt Janssens. “Het akkoord van de VMM is er gekomen op basis van een grondige studie die ze hebben verricht naar de mogelijke impact van het opstuwen en dit zowel stroomop- als stroomafwaarts. De uitvoering kan dus gestart worden. De VMM zal de uitvoering opvolgen op basis van een planning die de eigenaar van de molen aan de VMM moet voorleggen. Het molendorp Erpe-Mere zal op deze manier een beetje meer een molendorp worden.”