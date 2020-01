Valentijnsontbijt bij Sunriders Koen Moreau

30 januari 2020

17u28 27 Erpe-Mere Motortoeristenclub Sunriders Erpe-Mere helpt je Valentijn in stijl te vieren met een ontbijt aan huis.

Voor de prijs van 25 euro per koppel en 10 euro per kind wordt alles op zondag 16 februari in Aalst, Berlare, Dendermonde, Erpe-Mere, Lede, Herzele en Sint-Lievens-Houtem aan huis geleverd. Andere locaties zijn te bespreken. Info en bestellen bij bakkerij De Keyser, café ‘t Kaatsplein in Lede, café Champetterke in Letterhoutem, frituur Frit-Up Wanzele en Retro in Impe. “Na enkele technische problemen is online bestellen eveneens opnieuw mogelijk via www.sunriders.be”, geeft voorzitter Christof Verdoodt nog mee.