Uurtje geen elektriciteit voor duizend gezinnen door panne KOEN MOREAU

16 juli 2019

13u07 4 Erpe-Mere Een korte stroompanne zette dinsdagochtend een kleine duizend gezinnen rond Erondegem zonder elektriciteit.

Omstreeks 7.30 uur viel de elektriciteit uit in Binnenstraat, Ganzendries, Gentsesteenweg, Hoekstraat, Impestraat, Kokelaar, Koningsdries, Kuilstraat en Lindestraat in Erondegem. Dat was ook het geval in de Wijmenstraat in Impe, de Keerstraat en Vissenstraat in Ottergem, de Keerstraat, Meiweg, Paardestraat, Vlekkemdorp, Voistraat en Windmolenstraat in Vlekkem en tot slot in de Kattenbos in Vlierzele. Omstreks 8.20 uur was de stroomtovoer hersteld.