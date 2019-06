Urenlang zonder water door lek aan kruispunt De Fijnen KOEN MOREAU

24 juni 2019

17u47 5 Erpe-Mere Verschillende inwoners van Bambrugge moesten het maandag ondanks de tropische temperaturen urenlang zonder drinkwater stellen.

Omstreeks 6.30 uur werd ter hoogte van kruispunt De Fijnen langs de Oudenaardsesteenweg een breuk in de waterleiding ontdekt. Het water stroomde er via het fietspad de riolering in. Technici van Farys waren heel de dag in de weer om het lek te dichten. Door het lek zaten een vijftigtal huizen langs de Oudenaardsesteenweg zonder drinkwater. In de omliggende straten was de waterdruk fel verminderd.