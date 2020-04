UPDATE: Quasi definitieve testresultaten WZC Meredal: “Slechts 1 positieve coronatest op 103 stalen” Koen Moreau

17 april 2020

20u06 20 Erpe-Mere De resultaten van de testen die dinsdagnamiddag in WZC Meredal in Mere gebeurden bij alle inwoners en personeelsleden om een eventuele besmetting met COVID-19 te registreren, zijn zaterdagochtend bijna allemaal binnen.

“Donderdagavond kregen we al een een gedeeltelijke resultaat van 33 testen en zaterdagochtend kwamen er 70 bij”, vertelt directeur Geert Hermans. Het bijna volledige resultaat - Meredal telt 106 bewoners - is goed en niet goed. “Een, maar slechts één, van de 103 geteste bewoners testte - ondanks het totaal ontbreken van symptomen - positief.” De familie werd op de hoogte gebracht en het personeel verscherpte de isolatiemaatregelen.

“Daarnaast zijn er twee bewoners die we heel goed in de gaten hielden en preventief in quarantaine plaatsen omdat we een besmetting vreesden. Hun testen waren negatief, maar veiligheidshalve houden we ook daar de reeds genomen maatregelen aan.”

Aanpassingen aan het crisisplan komen er ook voor de andere bewoners niet. “We handhaven alle hygiënemaatregelen, maar de resultaten zijn in elk geval zeer bemoedigend”, aldus Hermans. De man geeft wel toe dat het onder controle houden van het virus niet alleen te danken is aan maatregelen. “Er is altijd een zekere factor van geluk.” Die factor was er helaas niet in WZC Sint-Vincentius Aaigem. Daar raakten tientallen bewoners en personeelsleden besmet en overleden tien mensen.