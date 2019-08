Unieke tuin met bananenplanten onder de kerktoren KOEN MOREAU

21 augustus 2019

11u45 0 Erpe-Mere Tijdens de Open Exotendagen dit weekend laat Steven Van Hecke van bloemenzaak Acanthus op het dorp van Mere uitzonderlijk gluren in zijn tuin.

Die is indrukwekkend met een tropisch oerwoud, een woestijnhoek en tal van exotische planten. Bananen groeien er gewoon aan de bomen. De tuin achter bloemen- en kofffiezaak Acanthus, Meredorp 1 in Mere is op zaterdag 24 en zondag 25 augustus gratis te bezoeken van 10 tot 18 uur.