Uniek kunstproject over holocaust te bezichtigen in WZC Meredal Koen Moreau

10 september 2019

17u36 0 Erpe-Mere Na een passage in de kapel Ster der Zee in Koksijde en de Kazerne Dossin in Mechelen is het kunstwerk ‘Left Luggage’ nu te bezichtigen in WZC Meredal in Mere.

Die kunstinstallatie, van de hand van de uit Mere afkomstige kunstenaar Willy Baeyens, bestaat uit meer dan honderd achtergelaten open koffers met daarin schilderijen van tijdens de oorlog gedeporteerde kinderen. Een beklijvende hoeveelheid ‘Left luggage’ of ‘Achtergelaten bagage’ die Baeyens maakte na een bezoek aan de Kazerne Dossin in Mechelen. Daar werden tijdens de Tweede Wereldoorlog 26.000 joden en zigeuners ondergebracht in afwachting van hun deportatie met 28 treintransporten naar Auschwitz-Birkenau. Slechts 5% overleverde.

De kunstinstallatie bezichtigen is alle dagen mogelijk van 13.30 tot 17 uur in Woonzorgcentrum Meredal, Vijverstraat 38, in Mere.