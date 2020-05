Uniek in de streek: restaurant Libertine presenteert ‘Tasty Sushi Box’ Koen Moreau

06 mei 2020

11u18 5 Erpe-Mere Het zijn moeilijke tijden voor horecazaken. Omdat de tafeltjes leeg blijven worden heel wat creatieve oplossingen gezocht.

Een daarvan is de ‘Tasty Sushi Box’ van restaurant Libertine vlakbij het kruispunt Vijfhuizen in Erpe. Gewezen sterrenchef Dominique Tondeurs startte die zaak in oktober en ziet - net als tal van collega’s - al meer dan een maand geen klanten. Als alternatief maakte hij daarom een sushi-afhaalbox. Geen doorsnee gerecht – zoals onze recensent in het verleden al opmerkte - met andere woorden, maar wel iets redelijk uniek.

“Voor de prijs van 25 euro kan je van woensdag tot en met zaterdag een doos geschikt voor een persoon met 22 stuks Nigiri, Sashimi, Dragon roll, In/Out California roll, Maki, Futomaki, Japanse zalm tartaar, Wasabi, Daikon en komkommer bij ons afhalen”, geeft Dominique mee. Bestellen kan uitsluitend telefonisch via 053/41.02.68. Ook andere gerechten zijn te verkrijgen. Meer info: www.libertine.be.

Restaurant Libertine is in Erpe-Mere overigens niet alleen met afhaalmaaltijden of leveringen aan huis. Heel wat andere restaurants voorzien eveneens die mogelijkheid. Ideaal om eens onbekommerd te genieten en om die mensen een meer dan noodzakelijk steuntje in de rug te geven.