Ultieme huldiging voor volkstroubadour Jan De Wilde: “Hij zette Erpe-Mere, en in het bijzonder deelgemeente Aaigem, op de kaart” Koen Moreau

07 maart 2020

03u18 0 Erpe-Mere Zanger en kleinkunstenaar Jan De Wilde (76) kreeg vrijdagavond aan het einde van het allereerste optreden in het nieuwe cultuurhuis EMotia in Erpe-Mere de titel van ereburger van de gemeente. “Een erkenning voor de manier waarop je onze gemeente op de kaart zette.”

In 2015 vierde de zanger met woonplaats het gehucht Berg in Aaigem dat hij vijftig jaar op de planken stond. Een carrière om u tegen te zeggen. Zo bracht hij de eerste versie van ‘De Eerste Sneeuw’ en schreef hij zelf tal van nummers waaronder ‘He He’, ‘Een vrolijk lentelied’ en ‘Joke’.

Dat laatste nummer leverde hij vanop de kansel in zijn Aaigem de titel van ‘pornozanger’ op. De tijden zijn duidelijk veranderd waardoor de nog steeds uiterst bescheiden en timide man anno 2020 de titel van ereburger van Erpe-Mere toegekend kreeg als eerbetoon “voor zijn succesvolle carrière waarbij hij Erpe-Mere, en in het bijzonder deelgemeente Aaigem, op de kaart zette.

De Wilde hoort nu – meer dan verdiend – thuis in het rijtje van andere ereburgers die Erpe-Mere kent. Zo kreeg Will Tura de titel van ereburger omdat hij in 1958 zijn allereerste optreden onder die artiestennaam in de gemeente gaf. Wijlen kunstenaar en gewezen burgemeester Herman De Somer van Vlekkem kreeg eveneens de titel en ook wielerlegende en al meer dan 40 jaar lang de laatste Belgische Tourwinnaar Lucien Van Impe gingen hem vooraf.

Een speech kwam er niet. De zanger - die ondanks meer dan 75 levensjaren en een gevulde carrière – nog elke keer een beetje sterft wanneer hij op het podium stapt, was duidelijk wel aangedaan. “Maar dit is eigenlijk veel te veel eer voor wat ik maar realiseerde. Zeker in vergelijking met iemand als Lucien van Impe die internationaal gekend is”, klonk het alweer bescheiden na het prachtige optreden dat de man in samenwerking met de mensen van KeeremesTemBeirg bracht.